Van Rysselberghe: "Es impresentable que Bachelet no defienda a los venezolanos"

Luego de que la representante diplomática, nombrada por Juan Guaidó para Chile, Guarequena Gutierrez, pidiera que Michelle Bachelet viaje a Venezuela para que vea de forma personal lo que está ocurriendo en el territorio venezolano, la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, junto su par, Iván Moreira recibieron a Gutiérrez, donde ofrecieron todo el respaldo a la venezolana.

La timonel gremialista, además calificó como impresentable la posición de Michelle Bachelet frente a la crisis política venezolana.

"Es impresentable que la encargada de DD.HH. de la ONU no vaya a Venezuela...Es impresentable para alguien que tiene la historia de ella, para alguien que vivió la violación a los DD.HH. Es poco entendible que no tenga la empatía para defender a quienes en otro país están sufriendo vejámenes similares, y que no tenga la capacidad y la valentía de poder decirlo con todas sus letras" dijo la senadora por el Biobío.

Además Van Rysselberghe cuestionó que desde la oficina de Bachelet en la ONU, se afirmara que las "condiciones no estaban dabas" para que ella viaje al país a constatar las denuncias de violaciones de derechos fundamentales a los venezolanos.

En la misma línea, Guarequena Gutiérrez reiteró que la Alta Comisionada de la ONU debería atender las invitaciones hecha por políticos, familiares de víctimas y de presos opositores, quienes advierten se recrudece el ataque contra la disidencia, así como a los menos favorecidos.

"El cuadro triste que estamos viviendo en Venezuela porque así lo ha decidido un dictador que tiene acaparados los recursos del Estado", destacó.

Aunque la representante afirmó que están agradecidos por la ayuda y el recibimiento de países como Chile, destacó "nadie quiere salir de su país. Nosotros queremos regresar a Venezuela, a reconstruir"