Carlos Larraín defendió designación de su hijo en el Mineduc: "Si hay alguien que no necesita pitutos es Raimundo"

16:29 El ex senador y ex presidente de RN respondió a un tuit de Alejandro Guillier, quien ironizó con el nombramiento en la División de Educación General. "El discurso del mérito en la derecha siempre es para los otros" respondió el ex candidato presidencial ante el emplazamiento.