Senador Pizarro fustigó por "oportunismo político" a quienes critican a Bachelet por no viajar a Venezuela

El senador Jorge Pizarro (DC) fue enfático en señalar que la ex Presidenta Bachelet "no se manda sola", en relación a la decisión tomada por la ONU de no enviar a la ex Mandataria, en su calidad de alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a visitar Venezuela.

La medida de la ONU se plantea en relación a la falta de condiciones en el país sudamericano, ante lo que Pizarro señaló que las críticas surgidas en Chile tienen simplemente un "oportunismo político" y que las misiones de la ONU tienen un protocolo que cumplir.

El Senador indicó que "Michelle Bachelet es alta comisionada en Naciones Unidas y por lo tanto lo que hace es seguir las definiciones establecidas por Naciones Unidas y en este caso su secretario general".

Y agregó que "Para que la gente en Chile lo tenga claro, ella no se manda sola. No les quepa duda que si de ella dependiera o pudiera hacer algo más por lograr una buena salida democrática y pacífica en Venezuela lo haría".

El parlamentario también enfatizó que "no es el rol de Naciones Unidas lo que se cuestiona en estos momentos a nivel internacional, no es el rol de Michelle Bachelet".

En tanto Lautaro Carmona, el secretario general del PC, señaló que "la derecha está haciendo una demagogia, usando un oportunismo que es muy evidente. ¿Ustedes se imaginan orientando la democracia de cualquier país, incluyendo las conductas de figuras como Michelle Bachelet, a José Antonio Kast y no esté en la posición de exagerar y fanatizar al máximo, sacar ventaja de una supuesta posición?".

"Para mí es bastante avergonzante la posición que tiene la derecha hoy día", sentenció.