Florcita Motuda: "Sé que a veces la cago"

Tras cumplir un año en el Congreso el diputado Florcita Motuda se ha visto envuelto en varias polémicas como fue la ofensa a Marisela Santibañez, el cruce de palabras con Pepe Auth, una interrupción de TVN, entre otras.

En una conversación con el diario La Segunda el diputado expresó ”sé que a veces la cago, pero estoy aprendiendo y ya sé mucho más. Las embarradas que me pego, me las pego frente a la gente y no las eludo. La transparencia tiene un gran valor”.

Lo que le ha traído críticas y comentarios incluso desde su misma coalición, Florcita Motuda aseguró que las descoordinaciones que ha tenido con la bancada son por “un tema generacional”.

“Es diferente cuando uno se comunica cantando, a cuando se comunica hablando, ¡sentado en una silla! Pasé de usar mi capa livianita, con esa que vuelo, a estar vestido con chaqueta y humita. Y eso me provoca un lió”, agregó.

Por otro lado, también existe gente que lo entiende y a la vez lo aconseja, ese es el caso del Diputado RD, Renato Garín, quien aseguró al mismo medio “no creo que Raúl lo haga de maldad, pienso que se aburre, y para entretenerse provoca al resto”.

“Florcita aporta alegría y sinceridad, en un ambiente gris y cínico”, agregó Garín.

Finalmente, el diputado Florcita Motuda concluyó "voy a tratar de ordenarme más. Pero ojo, las cosas que tienen que ver con la transparencia hay que mantenerlas”.