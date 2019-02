Luciano Cruz-Coke sobre su hija con sindrome de Down: “Todos los prejuicios que uno tiene no deberían estar presentes”

En entrevista con el medio Las Últimas Noticias, Luciano Cruz-Coke, jefe de la bancada de diputados de Evópoli contó que “para nosotros fue una sorpresa que Alicia naciera con síndrome de Down, nos enteramos en el parto. Uno siempre está esperando que las cosas no se salgan de la norma y, cuando no es así, uno siente mucho temor por lo desconocido”.

Ahora Alicia tiene tres años y medio y es la cuarta de sus hijos. Cruz-Coke contó también que el apoyo de sus otros hijos fue fundamental para darse cuenta de que “todos los prejuicios que uno tiene no deberían estar presentes”.

Y confesó que “la familia empezó a volverse ‘Aliciocéntrica’, en el sentido de que todos se esfuerzan por darle mayores posibilidades de inclusión”.

Sobre la experiencia con Alicia en estos años Cruz-Coke señaló que “Los niños con síndrome de Down son muy alegres, querendones y genuinos” y que lo más difícil está en el tema del aprendizaje “porque es más lento, entonces hay que ser más repetitivo, ilustrativo y didáctico para que puedan retener la información“, pero por otro lado “son muy disciplinados y responsables: les gusta la rutina y que las cosas tengan cierto orden”.

Sobre el aspecto de la escolaridad el parlamentario señaló que “ojalá todos los colegios tuviesen los equipos pedagógicos preparados para recibir personas con discapacidad intelectual”.

En esa línea ya se reunió con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, e indicó que “actualmente, el Mineduc está trabajando en un sistema para tener personas con discapacidad en los colegios con los equipos pedagógicos aptos para recibirlos”.

También inspirado en la experiencia con su hija, el diputado presentó el proyecto de ley “capacidad jurídica para personas con discapacidad”, que tuvo un apoyo transversal en la Cámara, y que busca realizar una serie de reformas al Código Civil, al Código Procesal Penal, a la ley de Matrimonio Civil y a la ley de Votaciones y Escrutinios, con el objetivo de que las personas con capacidades diferentes puedan retomar sus derechos a través de un facilitador.