José Miguel Insulza: “Tengo interés en la presidencia de la República y estoy disponible para eso”

En una conversación con Radio Duna el senador del Partido Socialista, Jose Miguel Insulza aseguró estar “interesado en la presidencia de la República” y disponible, además, para asumir una candidatura a La Moneda.

El legislador también toco el tema sobre la emergencia en el norte del país a causa de las lluvias y criticó al gobierno por no haber decretado “zona de catástrofe” hace nueve días atrás, lo que hubiese beneficiado a las zonas en conseguir ayuda de una manera más expedita.

“Eso ya es una cosa del pasado, no seguiremos insistiendo más. Lo que pedimos ahora es una emergencia agrícola por los muchos agricultores que se quedaron sin nada” expresó Insulza.

Además, el senador PS mostró su interés en seguir una candidatura presidencial. “Tengo interés en la Presidencia de la República y estoy disponible para eso, en la medida de que las fuerzas que me pueden llevar me postulen. Yo no estoy titubeando. Es una cosa muy clara, si quieren que sea candidato yo seré candidato” aseguró al mismo medio.

José Miguel Insulza también se refirió a las críticas de Chile Vamos a la ex presidenta Michelle Bachelet por no haber visitado Venezuela como su calidad de Alta Comisionada de los DD.HH. El legislador sostuvo que ”no hay espacio para plantear temas de DD.HH. Si se dice que ojalá vaya a mediar en la crisis, esa es otra cosa, pero eso yo no lo he escuchado ni siquiera del Presidente de la República”