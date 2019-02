Múltiples criticas recibió Rodrigo Ubilla tras vincular incendios forestales con la causa mapuche

Gran revueló causaron durante esta jornada las declaraciones del ministro (s) del Interior, Rodrigo Ubilla, quien aseveró que “algunos de los incendios forestales que se han producido en el último tiempo están asociados al tema de la causa mapuche”.

El mundo político y las redes sociales no dejaron pasar estas declaraciones y varios personeros salieron al paso de las mismas, como el senador por La Araucanía, Jaime Quintana (PPD), quién dijo que la aseveración de Ubilla “representa un agravio innecesario al pueblo mapuche. También significa un retroceso en las relaciones, en la confianza del pueblo mapuche, de las comunidades con el Estado”, y agregó que “no hay ninguna evidencia que pueda respaldar los planteamientos que hace el ministro (s) Ubilla. El gobierno debió haberles preguntado a los expertos”.

Otro que se manifesto fue Juan Carlos Reinao, presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche, quien dijo que la declaración del ministro del Interior subrogante es una “afrenta que estigmatiza al pueblo mapuche”.

Por su lado el reconocido personero de la causa mapuche, Aucan Huilcaman señaló al respecto que "La Fiscalia en su investigacion descarta que los incendios del sur tienen relacion con la situacion Mapuche. Sin embargo, el subsecreatario RODRIGO UBILLA lo relaciona con los Mapuche. Sus declaraciones son tan odiosas y mentirosas como la que emitio por el caso de C. Catrillanca".

El ex canciller y embajador Juan Gabriel Valdes indicó sobre los dichos de Ubilla que "Una afirmación de esta magnitud requiere pruebas. Si no, es insidia y manipulación. Y de no haberlas es grave porque siembra odio y división ante una amenaza tan vasta y grave para nuestro país como es el calentamiento de la atmósfera".

Carlos Gajardo, el reconocido ex fiscal, dijo por su lado sobre Ubilla que "Hace 3 meses, después del Caso Catrillanca, decía que la evaluación del Comando Jungla era positiva. Hoy día asocia incendios a la causa mapuche sin tener pruebas de ello (...) Uno esperaría más prudencia de la segunda autoridad del país en temas de seguridad".

En tanto el periodista y escritor Pedro Cayuqueo señaló que "Los dichos del @Sub_Interior son realmente graves e irresponsables. Sin pruebas, sin imputados bajo investigación, tras las rejas o condenados, asegura que "causa mapuche" estaría tras ola de incendios. Desde lo de Catrillanca que Ubilla y Chadwick juegan con la fe pública".

Pero quizás uno de los golpes más duros vino desde el propio sector de Ubilla, cuando el Intendente Jorge Ulloa se desmarcó de los dichos del ministro subrogante, diciendo respecto de la polémica acusación que "no tengo la certeza que así sea".