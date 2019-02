Ignacio Walker emplazó a Bachelet: “Es necesario que se pronuncie sobre si se respetan los DD.HH. en Venezuela”

09:21 El ex Canciller del Gobierno de Ricardo Lagos analizó el viaje de Piñera a Cúcuta y la situación de Venezuela.

En entrevista con radio Digital FM , el ex Canciller Ignacio Walker, se refirió al viaje del Presidente Sebastián Piñera, lo que consideró innecesario. “El único tema, con razón, es el viaje del Presidente Piñera a Colombia.. Se está desviando la atención de lo medular, que es lo que vive en pueblo venezolano”.

A juicio de Walker, “el Presidente Piñera está actuando como líder de Gobierno, de una coalición política, y no como jefe de Estado (…) La política exterior chilena se ha ido ideologizando”

Walker también tuvo palabras para la labor de Michelle Bachelet como Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El ex Canciller fue crítico con el trabajo de la ex Mandataria: “Es necesario que la Alta Comisionada se pronuncie sobre si se respetan o no se respetan los derechos humanos en Venezuela (…) Hoy la información está disponible. La voz de Naciones Unidas es inexcusable. Espero que ella se pronuncie”.