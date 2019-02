Marcelo Díaz (PS): “Hay una obsesión enfermiza del gobierno de Piñera con la ex presidenta Bachelet”

08:54 “Acá hay un afán político y un intento de dañar la imagen de la ex Presidenta” dijo el ex vocero de gobierno, ante los emplazamientos del Ejecutivo y del Grupo de Lima a la ex Mandataria por la situación en Venezuela.

El diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz, conversó esta mañana con Radio Digital FM , sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, y sobre las actuaciones de Piñera y Bachelet en torno a esta crisis.

El ex Ministro se refirió a las críticas que ha recibido la ex Mandataria por su actuación como Alta Comisionada de Derechos Humanos. “Hay una obsesión enfermiza de la derecha chilena y del Gobierno de Piñera con la ex presidenta Bachelet”. “Ella se ha pronunciado dentro de las facultades que tiene. Presentó esos informes y se ha referido a Venezuela. El Grupo de Lima no tuvo en cuenta esa declaración”. “Acá hay un afán político y un intento de dañar la imagen de la ex Presidenta”.

“Fue en el Gobierno de la ex presidenta Bachelet que la embajada de Chile se convirtió en asilo para los opositores de Maduro (…) Acá hay intento de sacar ventajas políticas internas con la situación de Venezuela”.

Díaz también tuvo palabras para la visita de Piñera a Cúcuta: “El operativo del fin de semana fracasó, pero además tenía un propósito que no se coindice en absoluto con lo que Chile dice (…) Guaidó buscaba que un grupo de militares venezolanos desertara y se produjera un golpe de Estado”.

“Siempre hemos dicho que la política exterior es una política de Estado. Esta línea de conducta que ha tenido el Gobierno ha dividido al país, ha fracturado al país. Esto nos dejará una mala herencia para lo que viene”.

Por último, indicó que “la opinión de la Cancillería pesa muy poco (…) Está lo del tratado de Escazú, luego lo de la convención del pacto migratorio y ahora esta decisión de Cara a Venezuela. Yo creo que esto se resuelve en la Moneda. El segundo piso versus la Cancillería”.