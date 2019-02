Camila Vallejo y absolución de Gonzalo de la Carrera: “Parece una locura”

Durante esta jornada Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decidió absolver al conductor de Radio Agricultura, Gonzalo de la Carrera, en relación a la denuncia por injurias graves que presentó en su contra la diputada Camila Vallejo.

En consecuencia la parlamentaria fue condenada a pagar los gastos del procedimiento judicial.

Acorde al medio El Desconcierto , Vallejo señaló que “lamentamos la decisión del tribunal de no considerar como prueba de una injuria con publicidad los tuits, retuits y comentarios reiterados que Gonzalo de la Carrera publicó en redes sociales, además de sus propias declaraciones en la radio en que trabaja, e incluso, las posteriores entrevistas que concedió en que insistió en un supuesto vínculo mío con la promoción de la pedofilia”.

La parlamentaria añadio que “Él no reconoció un daño y es grave lo que ha pasado. A mí aún me siguen llegando correos de gente que me acusa de pedofilia. De hecho en el distrito hay mucha gente que trabaja con nosotros, dirigentes sociales que trabajan con niños que han tenido que aclarar que esto no es verdad”, añadió Vallejo.

Y finalmente indicó que “parece una locura pero es así, de ser víctima voy a tener que terminar pagando los costos de este proceso”.