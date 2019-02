Cubillos sobre caso de joven transgénero: "Esta niña sí tiene derecho a estudiar en el liceo de su elección"

El día de ayer la joven transgénero, Arlén Aliaga, denunció junto a su familia que fue rechazada su petición de traslado al Liceo N°1 Javiera Carrera luego de reiteradas episodios de discriminación sufridos en el Liceo de Hombres Manuel Barros Borgoño de la misma comuna. La razón argumentada desde la Municipalidad es que el proyecto educativo del establecimiento no contempla el ingreso de niñas trans.

Esta mañana, según constata EMOL , la ministra de educación, Marcela Cubillos, se refirió al tema y aseguró que la menor tiene el "derecho legal" de estudiar ahí; así también planteó que el hecho de que la ley aún no esté vigente no es razón para este tipo de discreminación por lo que señaló que se comunicó con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, para que revisara esta decisión.

"Ayer me comuniqué con el alcalde de Santiago para pedirle que se buscara la opción legal que permita a esa niña acceder y llegar al liceo que ella quiere asistir. Del mismo modo le pedí a la seremi de la Región Metropolitana que se comunicara con su mamá para que le dijera que esa era la voluntad porque creemos que existiendo hoy día una ley de identidad de género, no porque no haya entrado aún en vigencia y no están en vigencia los reglamentos, pueda ser perjudicada por un tema de plazos simplemente", declaró Cubillos

La Ministra también tuvo palabras para Arlén y manifestó que para el Ministerio "es fundamental que una niña que está sufriendo bullying y maltrato en su colegio y así ha sido denunciado por ella y su mamá, lo fundamental es su seguridad su bienestar y su derecho a la educación".