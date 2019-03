Piñera sobre Venezuela: “Michelle Bachelet todavía no ha condenado la dictadura de Maduro”

“Quise manifestar en forma fuerte, clara y firme el apoyo de nuestro gobierno a la causa de la libertad”, así definió Sebastián Piñera en una entrevista con El Mercurio, su viaje a Cútuta, ciudad colombiana que limita la frontera con Venezuela.

El Mandatario abordó algunos aspectos de su arribo, que tuvo el objetivo de entregar en persona la ayuda humanitaria y demostrar su apoyo a Juan Guaidó. Ante las críticas que recibió por el viaje, el Presidente también respondió.

“De repente me da la impresión de que algunos críticos, no todos, se alegran de que hubiera represión y quema de la ayuda, porque creen que eso me causa daño a mí”, dijo.

En cuanto a la labor que ha realizado la alta comisionada Michelle Bachet, Piñera insistió en que “todavía no ha condenado la dictadura de Maduro”