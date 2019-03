Diputado Renato Garín renunció a Revolución Democrática

Acorde a lo reportado por el medio La Tercera el ahora diputado ahora ex-RD Renato Garín le comunicó a sus pares de bancada el día de ayer -a través de un correo electrónico- su decisión de renunciar a la colectividad, la que efectuó ante el Servel el lunes 4 de marzo.

En el mail Garín expresa que “Durante este verano he reflexionado profundamente y he tomado la difícil decisión de desafiliarme de Revolución Democrática. No me siento útil al trabajo parlamentario de la bancada, ni tampoco me siento cómodo con la forma en que nos relacionamos”.

Los conflictos tras la visita de Maite Orsini a Ricardo Palma Salamanca en París, criticas al manejo de los recursos y una mala relación con sus compañeros, en especial con el diputado Giorgio Jackson serían algunos de los motivos de su renuncia.

En la misiva en que manifestó su renuncia Garín también indica que “Espero que podamos tener una buena convivencia de aquí en adelante. Por mi parte, estaré siempre dispuesto a encontrarnos en torno a principios básicos como el respeto del Estado de derecho, el rigor, la disciplina, el rol republicano de las instituciones y el deseo de transformación que mueve a nuestra coalición”.

Y agregó que “En caso de que mis dichos o acciones hayan dañado u ofendido a alguno de ustedes, ofrezco sinceras disculpas. Asimismo, yo he perdonado a quienes me han dañado y ofendido a mí. Agradezco el cariño y el respeto de la mayoría de este grupo humano. Sinceramente, deseo que las relaciones entre ustedes puedan mejorar”.

En respuesta a la dimisión de Garín, el presidente de la colectividad, Rodrigo Echecopar, señaló que “la relación del diputado Garín con la bancada y el partido está fracturada hace varios meses. Su renuncia sólo viene a ratificar lo que era una realidad y a sincerar su participación dentro de RD”.

En tanto la diputada y presidenta electa de RD, Catalina Pérez, indicó que “le deseo mucha suerte en sus nuevos proyectos y ojalá logre encontrar el lugar desde el que pueda aportar”.

En tanto, acorde al medio La Tercera, algunos dirigentes de RD afirman que el trasfondo de su dimisión es otro, y tendría que ver con tres causas pendientes que tiene Garín en el Tribunal Supremo del partido, dos por violencia de género y una por agresión a un asesor.

La última denuncia, que fue revisada por la Comisión de Ética de la Cámara y fue rechazada por no cumplir con los requisitos de forma en la presentación estaría siendo revisada nuevamente en la corporación.

En tanto el diputado anunció que seguirá en el Frente Amplio como independiente.