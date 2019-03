Bachelet: “Nosotras no tenemos miedo, los que tienen miedo son los que no quieren perder sus privilegios”

20:45 Además la exMandataria señaló, entre otras cosas, que “necesitamos tener una educación no sexista desde la primera infancia. Y necesitamos involucrar a los hombres en esta lucha, pero de manera real, no cosmética”

La ex Presidenta Michelle Bachelet profundizó sobre diversos aspectos durante una entrevista con la Revista Ya, contextualizada en la previa del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Al respecto la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU dijo que “A las mujeres, históricamente se nos ha restringido el acceso al poder, pero cuando una mujer ejerce liderazgo es, en general, muy efectiva, y suma al desarrollo de cualquier institución o proyecto. Nosotras no tenemos miedo, los que tienen miedo son los que no quieren perder sus privilegios“.

Bachelet prosiguió, y confesó que “Ser presidente o presidenta es siempre de una complejidad tremenda, sin importar el género (…) Yo me sentí siempre igual de calificada y exigida que un hombre en esta posición, y respondí con toda la fortaleza y debilidades que tiene cualquier persona, independiente de su género. Pero sí se me ha medido a veces con una vara distinta, se han hecho juicios personales sobre mí y mi apariencia. ¿Ha sido eso una desventaja? La verdad es que para ejercer mis funciones, la respuesta es no, porque no queda otra que aprender a vencer la adversidad, y yo siempre he sido resiliente”.

Además la exPresidenta destacó otras voces de mujeres en Chile, que hecho suya la lucha feminista, tales como la diputada Camila Vallejo; la senadora Isabel Allende; la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa; las comediantes Natalia Valdebenito y Jani Dueñas; la escritora Arelis Uribe y la historiadora María José Cumplido.

Igualmente recordó a figuras históricas de la lucha feminista, como Elena Caffarena, Amanda Labarca, Adriana Olguín y Eloísa Díaz.

Respecto a la dictadura militar sostuvo que las mujeres tuvieron “un rol fundamental en la articulación de grupos de apoyo legal, de búsqueda de detenidos desaparecidos, en las ollas comunes y en la recuperación de la democracia”.

Sobre la reacción de algunos hombres al movimiento la exMandataria indicó que “Lo que ha cambiado es el modo en que los hombres se están relacionando con nosotras. Es decir, en el ejercicio del poder en los distintos espacios. Cambian las relaciones en la familia, en el trabajo, en las parejas. Las chilenas no tienen por qué aceptar ninguna forma de abuso ni de dominación. Hay que perseverar, hasta erradicar todas las manifestaciones de machismo y estereotipos“.

Y finalmente señaló que “necesitamos tener una educación no sexista desde la primera infancia. Y necesitamos involucrar a los hombres en esta lucha, pero de manera real, no cosmética”.