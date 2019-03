Senador Ossandón y dichos de Bachelet por Venezuela: “Fue una declaración súper tibia”

En conversación con Conexión Informativa, primera edición de radio Digital FM , el senador Manuel José Ossandón se refirió a los dichos de Michelle Bachelet, quien, en su cargo de Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, aseguró que en Venezuela se violan los derechos civiles y políticos.

Según el parlamentario “es incomprensible la reacción de Naciones Unidas y de la ex Presidenta Bachelet” (…) Sobre su declaración, el Senador indicó que “claramente es una declaración súper tibia, donde no se toca de frente las violaciones a los derechos humanos en Venezuela”.

Sobre el viaje que realizará una avanzada del equipo de Bachelet a ese país, Ossandón indicó que “es un avance, pero el Canciller venezolano la ha invitado, también Guaidó. Lo de la misión es mejor que nada. Ella pagará un alto costo político”.

Por último, se refirió a la defensa que han hecho los ex Cancilleres con el trabajo de Bachelet en la ONU. “Están defendiendo lo indefendible. La Alta Comisionada debe defender los derechos humanos. Así de claro (…) Los ex Cancilleres están tratando de buscar una salida política para defender algo que no se puede defender”.