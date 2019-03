Ricardo Lagos: "Pienso que lo de Prosur es un error"

11:01 El ex Mandatario manifestó que Chile debe tener acuerdo en política exterior y que "no puede haber una entidad latinoamericana que sea ideológica".

El ex Presidente Ricardo Lagos manifestó su desacuerdo con la propuesta del Presidente Sebastián Piñera de crear un nuevo bloque de coordinación regional como Prosur, señalando, en entrevista con Radio Duna, que "hay temas que dicen relación con política exterior y en eso yo aspiraría a que los chilenos tengamos una mirada similar sobre los temas fundamentales que interesan a Chile. En ese sentido, pienso que lo de Prosur es un error".

Señaló también el ex Mandatario que para que una iniciativa como esta tenga éxito es necesario ampliarla a toda Latinoamérica e integrar líderes con distintas ideologías, subrayando la necesidad, por ejemplo, de incluir a México con el objetivo de que el grupo gane más peso internacional. Para Lagos "no puede haber una entidad latinoamericana que sea ideológica. Eso no está en el orden de las cosas".

En esa misma línea aclaró que "otra cosa es que haya una coincidencia en un momento dado, porque en eso consiste la democracia. Puede ser que América del Sur esté más a la izquierda o a la derecha con sus presidentes, pero la institución es permanente. Tenemos que ser capaces de entendernos los presidentes con distintas ideologías, porque sino como América Latina no nos van a escuchar. Eso es todo lo que digo".