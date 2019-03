Cathy Barriga: “Las que más discriminan son las feministas”

19:23 Durante una entrevista, en el contexto del 8M, la edil nuevamente generó polémica. La alcaldesa también reconoció haber vivido acoso durante su paso por la TV, señalando que se encontró con "los típicos productores que te ofrecen el oro y el moro. Eso no es un mito. Me hacían propuestas".

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, realizó una entrevistada por La Segunda, en la que se refirió a diversos temas, como las denuncias en su contra en Contraloría por uso excesivo de su imagen en actividades municipales, ante las que señaló que “tengo todo en regla. Los cuatro o cinco personajes de siempre pueden ir a la Contraloría a poner la denuncia que quieran, porque claramente aquí hay una intencionalidad”.

Ante esto señaló que “He conversado con el contralor y espero que algún día haga vista gorda y se den cuenta que siempre se trata de las mismas personas, que provienen de un mismo sector político, la izquierda”.

La edil también indicó que “he sido muy discriminada. Ha habido comentarios muy violentos, ofensivos, de parte de otras mujeres. Lamentablemente, las que más discriminan son las feministas”.

En otra arista Barriga recordó que vivió acoso cuando quiso iniciar su carrera en TV, donde vio a “los típicos productores que te ofrecen el oro y el moro. Eso no es un mito. Me hacían propuestas. La típica invitación a comer, a salir, y que tú sabías que eso no terminaban solo en eso. Por eso tuve muchos problemas, porque siempre he sido muy clara con los límites. Otras chicas aceptaban y lo encontraban normal: era algo naturalizado”.