Piñera: "Si hacemos un buen Gobierno favorecemos que una persona de nuestra coalición pueda tomar las banderas y continuar con esta misión"

El Presidente Sebastián Piñera participó este sábado de un encuentro organizado por su coalición, Chile Vamos, para conmemorar el primer año de su actual Gobierno.

Con un discurso que duró alrededor de 45 minutos, el Mandatario se refirió a los principales logros del 2018 y resaltó las mejoras en el aspecto económico.

En ese sentido, se refirió a la necesidad de proyectar la continuidad de Chile Vamos en el el Gobierno expresando que "a un Gobierno se le mide básicamente por dos cosas, si cumple o no con sus compromisos y si entrega un país mejor que el que recibió, pero también se le mide por si es capaz de entregar la posta a una persona de la misma coalición que pueda continuar con este proyecto".

Y agregó que "si hacemos un buen Gobierno favorecemos que una persona de nuestra coalición pueda tomar las banderas y continuar con esta misión".

Además, se refirió a las críticas de la oposición a las acciones que ha tomado su Gobierno en política exterior y, particularmente, a su propuesta de reemplazar Unasur por una nueva coordinación regional llamada Prosur.

"Algunos dicen que es un foro con ideología, no señor, y no sigan repitiendo lo que saben que no es verdad. ¡Y si eso es ideología, me siento orgulloso como Presidente de ser consecuente con impulsar un principio que ha sido de los más hermosos y nobles de la política exterior chilena, nuestro férreo compromiso con la libertad, la democracia y los derechios humanos, que no reconocen fronteras ni límites", manifestó.