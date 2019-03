Ministro Chadwick: “No existe obsesión en el Gobierno de criticar a ex Presidenta Bachelet”

Mientras las encuestas sitúan al secretario de Estado como el integrante del gabinete peor evaluado, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, expresó que "a partir de la condenable y lamentable muerte del joven Camilo Catrillanca he tenido un año duro, difícil y exigente".

El político, militante de la UDI, realizó durante esta jornada un balance del primer año de Gobierno de Sebastián Piñera, durante una entrevista con La Tercera, en la que señaló que “no sé si será la principal figura opositora (…) la expresidenta tiene un lugar y un recuerdo porque ha sido dos veces Presidenta de la República y es una mujer con un historial en nuestro país muy potente. Ahora, si eso significa adhesión política…, no tengo la menor idea”.

Acerca de las críticas y comentarios que se han hecho desde el actual Gobierno en contra de la exMandataria y su rol en la ONU, Chadwick indicó que “no existe interés alguno y menos obsesión en torno a criticar u opinar sobre la expresidenta Bachelet (…) tiene un altísimo cargo dentro de Naciones Unidas y ese cargo hoy día la ha puesto en una vitrina pública en relación, específicamente, al tema de Venezuela”.

Sobre el desempeño de su Gobierno el secretario de Estado apuntó que “el año de este gobierno ha sido mejor para los chilenos de lo que fueron los años anteriores”, y agregó que “estamos en torno al 43%- 45%, que te permite poder desarrollar un gobierno con respaldo ciudadano”.

Sobre su propia evaluación el ministro se explayó, señalando que “a partir de la condenable y lamentable muerte del joven Camilo Catrillanca he tenido un año duro, difícil y exigente. No solo duro por lo que significa una acción policial que termina con la muerte de un joven, que al menos a mí me duele e importa, sino que, además, por el hecho de que en Carabineros veníamos desarrollando un trabajo para ir cambiando actitudes y cultura y también en prácticas”.

Y agregó que “Tengo la tranquilidad de conciencia y personal de que no se me ha debilitado la mano ni un segundo para exigir las medidas para que hechos como estos no queden bajo impunidad”.

Además aseguró que “he respondido ante todas las instancias y tengo la tranquilidad de conciencia de haber actuado cumpliendo mis responsabilidades constitucionales y legales. En este momento, es obvio que tengo una baja evaluación y me gustaría con el tiempo poder modificarla, pero la fortaleza política está en saber asumir y responder cuando una evaluación puede ser buena o negativa”.

Finalmente el secretario de Estado dijo que “en ese sentido, he notado que he tenido el respaldo del Presidente desde el primer segundo, y por ello estoy muy agradecido. También el respaldo de Chile Vamos y de distintas personas de distintos sectores políticos, de la oposición. Estoy con velas desplegadas a mil cumpliendo con mi misión de jefe de gabinete”.