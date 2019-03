Ministro de Hacienda y reforma a pensiones: “Negarse a legislar es negarse a discutir”

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió al envío de la reforma tributaria al Congreso y, al planteamiento surgido desde la oposición, de rechazar la idea de legislar la iniciativa.

El secretario de Estado dijo que “necesitamos simplificar el sistema tributario, lo reconocen todos” y añadió que “es una reforma muy importante, pero no quiero tributarizar toda la propuesta económica, nuestro programa contempla más temas que estamos viendo en el Congreso, por ahora el más destacado en la opinión pública es el tema tributario”.

Sobre la disposición del gobierno a conversar el proyecto con la oposición, Larraín dijo que “con la misma disposición de siempre, de diálogo, de sensibilizar las posturas. Las pymes se manifiestan a favor que se legislen, nos podemos poner de acuerdo después en los detalles, estamos dispuestos a recibir las mejoras y propuestas que nos pueda plantear la oposición, pero negarse a legislar es negarse a discutir el proyecto“.

“Me voy a reunir con todos los que tengan voluntad para llegar a un acuerdo. Vamos a ver quiénes están disponibles y quiénes se van a oponer” añadió.

Pensiones

En materia de la reforma al sistema de pensiones, el ministro dijo que el Ejecutivo no está de acuerdo para dividir el proyecto en dos: “si los jubilados apenas se abra el proyecto de pensiones van a tener una mejora inmediata de 10%, y luego en cuatro años, esta idea que es muy para el futuro, no es correcta. No estamos disponibles”.

“Todo lo que está en el Parlamento está costeado, el resto, presentaremos los costos cuando se tenga que hacer en el parlamento” indicó.