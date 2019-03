Castillo y mala evaluación del gobierno: "No me siento responsable"

El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, se refirió a los resultados del gobierno en las encuestas, luego de que en la última Cadem, la aprobación a la gestión del presidente Sebastián Piñera marcó 37%, la más baja de todo su segundo mandato.

"No me siento responsable de nada, excepto que no me pierdo ni un segundo en trabajar por la salud de los chilenos" dijo Castillo, a quien se le critica desde la oposición, especialmente en la DC, su rol en el caso Frei Montalva, pese a que el fallo judicial no le atribuyó responsabilidades penales.

Sobre un eventual bloqueo de la oposición a los proyectos, el subsecretario señaló que "no soy el que debe responder eso, tienen que responderlo los legisladores que hacen eso".