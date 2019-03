Urrutia e imagen de Bachelet en nota de Venezuela: "Leer complots en todo es un poco sociopático"

17:23 El director ejecutivo de Canal 13 atribuyó al error de un operador de las gráficas la aparición de la imagen de la ex Presidenta en la introducción de una nota de los apagones.

El director ejecutivo de Canal 13, Javier Urrutia, se refirió en su cuenta de Twitter, al episodio ocurrido en el noticiero del lunes en la noche, cuando en la presentación de una nota sobre el apagón en Venezuela, se exhibió una gráfica con la imagen de la ex presidenta y actual comisionada de DD.HH. de la ONU, Michelle Bachelet.

El hecho generó una serie de denuncias contra la estación ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y de reproches de diversos personeros de oposición.

Ante ello, el ejecutivo, dijo que se trató de un error del operador de las gráficas "que confundió la que iba con el tema eléctrico y la que iba con la visita de la ONU a Venezuela".

"A veces la gente comete errores al aire. Leer complots en todo es un poco sociopático" añadió Urrutia. a lo que añadió "no lo vamos a despedir por equivocarse o eso piden las redes sociales?".

"Despedir gente por un error involuntario como ese no procede y menos para satisfacer a las redes sociales" añadió.

El director ejecutivo además defendió al equipo de prensa del canal y lo calificó como "no sólo es profesional, honesto, moderno y bien nacido. Tenemos los periodistas lectores mejor evaluados. La paranoia no es buena consejera. Veanos sin prejuicios y si no le gusta, se cambia de canal".