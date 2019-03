Presidente DC: "Silber sabía que mantener su nombre era dar una justificación a quienes no querían cumplir el acuerdo"

El presidente de la DC, Fuad Chahin, se refirió en conversación con Cooperativa, a la fallida candidatura del diputado Gabriel Silber para la presidencia de la Cámara de Diputados, luego de que un correo anónimo acusó al parlamentario de violencia intrafamiliar.

Sobre el envío del mensaje, Chahin dijo que "no tenemos ningún antecedente aún, esperamos que la investigación identifique a quiénes están detrás de esta maniobra. No me atrevería a responsabilizar a nadie".

"El diputado actuó con mucha madurez y claridad. Sabía que mantener su nombre era dar una justificación a quienes no querían cumplir el acuerdo. Para no cumplirlo, generaron condiciones para no hacer su elección".

Sobre el debate al interior de la oposición por la mesa de la Cámara Baja, Chahin planteó que "en este escenario las mayorías son precarias, más allá de los votos, no tenemos problema con perder, no queremos tener la presidencia a cualquier costo".

"Esto afecta a la institución, no puede ser que la discusión de la presidencia esté cruzada con estos temas. Era necesario despejar el debate que se iba a sembrar a partir de la denuncia" dijo Chahin.

El presidente de la DC dijo no estar preocupado por las diferencias al interior de la oposición y planteó que "siempre han existido, las diferencias son absolutamente válidas y que bueno es que hayan matices, lo que no puede ocurrir es que hayan divisiones, espero que esto se decida con unidad. Esperamos que se tome la decisión pensando qué es lo mejor para la cámara".

"Los 14 diputados de la DC van a cumplir el acuerdo, si es que la oposición pierde la presidencia por el incumplimiento de ese acuerdo, que otros se hagan responsable, pero no responsabilizen a la DC" indicó.