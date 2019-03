Ministro de Hacienda y reforma tributaria: “Quiero reafirmar la disposición del Gobierno de llegar a un acuerdo en este tema"

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aseguró que en el Gobierno están disponibles para recibir propuestas desde la oposición para llegar a un acuerdo que permita aprobar el proyecto de reforma tributaria.

El ministro de la cartera durante un foro empresarial, según consignó Emo, expusó que "tenemos plena disposición a conversar, plena disposición a flexibilizar, si aquí tenemos que flexibilizar de todas partes, lo que no se entendería, creo yo, es que no seamos capaces de discutir el proyecto, y ¿qué significa discutir el proyecto?, primero aprobar la idea de legislar, y que luego discutimos el detalle".

"En el detalle hay mucho donde podemos avanzar, hemos recibido buenas propuestas de la oposición, nosotros estamos dispuestos a tomar algunas ideas que se han planteado y lo decimos con toda franqueza" afirmó Larraín.

Además, el secretario de Estado enfatizo en el "llamado a la colaboración, a que podamos construir estos (acuerdos), no lo hagamos por interés de cada uno, sino que por el interés de todo Chile, no legislar es algo que a mi francamente, como decía un ex director del SII, no se puede entender".

“Quiero reafirmar la disposición del Gobierno de llegar a un acuerdo en este tema, y como soy peligrosamente optimista, creo que es posible llegar a ese acuerdo” aclaró.