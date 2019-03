Piñera a Chile Vamos por control de identidad: "Tengan más fe, es algo que la mayoría de los chilenos quiere y está pidiendo"

El presidente Sebastián Piñera se refirió al proyecto que modificará las condiciones del Control Preventivo de Identidad y que, entre otras medidas, otorgará más atribuciones a carabineros y rebajará a 14 años la edad para la fiscalización.

En su intervención el Mandatario además llamó a los parlamentarios de su sector a confiar en el trámite en el Congreso, pese a la reticencia de la oposición. En esa línea, Piñera recordó la iniciativa Aula Segura, que tuvo una férrea oposición y que según aseguró, terminó con un "amplio acuerdo". "Espero que con esta medida, ocurra lo mismo" dijo.

Ello, luego de que esta mañana en una entrevista radial, el senador Andrés Allamand, se mostró pesimista del futuro de la iniciativa, la que dejo, "enturbiará" el trámite de otros proyectos.

"Tengan más fe, es algo que la inmensa mayoría de los chilenos quiere y está pidiendo a gritos" dijo el Presidente.

Piñera añadió: "algunos parlamentarios del sector dicen que no va a ser fácil. Por supuesto que no va a ser fácil, pero este Presidente no está sólo para hacer las cosas fáciles".

"Vamos a empujar esta ley y vamos a pedir a los parlamentarios que la analicen en su mérito" indicó.

Según el Mandatario la ley buscará, además del control de identidad, "permitir que los carabineros también puedan registrar las mochilas, accesorios y los autos. Cuando hay una marcha y van personas concertadas con mochilas cargadas, cómo no va a ser natural que se les pida que se identifiquen y, también que se puedan inspeccionar los automóviles".

"Si una patrulla ve un auto sospechoso, cómo no va a ser natural que se identifique y poder inspeccionar el auto, para ver si hay armas u otras cosas, para evitar portonazos, emboscadas" sostuvo Piñera.

"Vamos a tomar todas las medidas para asegurar que estas medidas se realicen con respeto a los DD.HH" añadió el Presidente, quien además dijo que "la rehabilitación, la prevención por supuesto que es un instrumento fundamental, por esa razón estamos cambiando el Sename por nuevos servicios, hemos cerrado los Cread, que eran verdaderas cárceles, pero las dos cosas tienen que ir simultáneas".