Van Rysselberghe y citación de la Fiscalía por Asipes: "Yo no era parlamentaria cuando se tramitó la Ley de Pesca"

La senadora y presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, se refirió a la decisión de la Fiscalía de citarla a declarar en calidad de imputada en el caso Asipes.

En la investigación, por eventuales hechos de cohecho y fraude al Fisco, la parlamentaria se encuentra imputada pues existe una querella en su contra. El Ministerio Público además indaga intercambios de correo entre ella y la asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes), donde da cuenta de su votación en materias relativas a la pesca.

"Yo no era parlamentaria cuando se tramitó la Ley de Pesca, por lo tanto difícilmente puedo tener algo que ver con eso" dijo la senadora, quien agregó que "al fiscal le llegó una denuncia, tiene que investigar, me parece bien que investigue y nosotros estamos dispuestos a cooperar y es lo que he hecho".

Van Rysselberghe además planteó que solicitará modificar la fecha de su declaración, agendada para el día 29 de marzo.