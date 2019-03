Renato Garín: “Si mi generación va a llegar al poder, yo soy indispensable”

El parlamentario Renato Garín (ex RD) tuvo una extensa conversación con la revista Sábado, en la que se refirió ampliamente a su salida de Revolución Democrática, entre múltiples temas, y que ha generado revuelo durante esta jornada, teniendo al menos dos Trending Topic (comentarios más relevantes) en la red social Twitter.

El polémico diputado, que habría renunciado al partido del Frente Amplio -acorde a lo indicado por el medio La Tercera-, debido a que tiene tres causas pendientes en el Tribunal Supremo de Revolución Democrática (dos por violencia de género y una por agresión a un asesor), no se guardó nada a la hora de criticar a su antigua casa.

En esa línea uno de los párrafos más rescatados por las redes sociales es en el que dice que "RD no hace más que hablar de RD. Y el Frente Amplio (FA) no hace más que hablar del FA. Hay una desconexión con Chile muy potente. En parte, y también por Piñera, nosotros somos responsables de José Antonio Kast".

Conocida es la disputa y mala relación entre el referente de RD Giorgio Jackson y Garín, ante lo que el último dijo que “percibí desde un comienzo que le faltaba formación en humanidades. Que él era más intuición que formación. Que el canon intelectual que uno sigue en Derecho, Filosofía o Historia, él no lo tenía. Porque era ingeniero y tenía una distancia con la intelectualidad”

Otro de los párrafos más rescatados por las redes sociales las hizo al recordar cuando vio a la distancia los primeros años en el parlamento de Boric y Jackson, ya que estaba en Oxford haciendo un magister. Y es que al ser consultado si eso no le provocaba algo, Garín disparó: “yo que fui a todas mis clases, yo que fui a una universidad a estudiar, no a armar marchas ni a tomarme la escuela. Cacha lo egótico. Si mi generación va a llegar al poder, yo soy indispensable. ¡Si estos no tienen otro como yo!¡No tienen a nadie que les pueda redactar las hue… que les puedo hacer yo! Claro, una cosa muy egótica. Después confirmé que era cierto, pero hay un asunto de competencia generacional. ¿Qué prefiero yo? ¿Hacer un doctorado o ir a competir a Santiago con ellos?”.

Garín también dijo haberse sentido utilizado y que se convirtió “en el asesor legislativo de toda la bancada”, y añadió que “Yo sufro. Abrí la puerta para que se aprovechen de mí. Como todos dicen que soy tan seco termino haciendo todas las hue… Revisando todos los documentos por el desdén que encontré hacia la parte jurídica”.

El parlamentario también repasó su primer trabajo en el segundo piso de la Moneda en el primer gobierno de Piñera, a quién definió como un niño, "o sea, cuando tú rascas y rascas encuentras a un niño que quiere llamar la atención", señaló, aunque indicó que tenían una buena relación ya que el le decía las cosas que estaban mal cuando otros solo buscaban congrasiarse con el Presidente.

Otro momento destado por las redes es el recuerdo de una anécdota con el líder del Brexit, Boris Johnson, donde Garín le recomienda no seguir adelante con el Brexit y como es el mismo Johnson quien le dijo que debía dedicarse a la política.