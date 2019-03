Lily Pérez: “Es muy difícil ser feminista en la derecha"

18:35 La ex-senadora añadió que "en el sector te encuentras con un mundo patriarcal en las cúpulas, donde mandan los mismos que hace 20 años, hay poca renovación de líderes y los jóvenes no sacan la voz" y que "fue un error del gobierno llamar a no marchar", entre otras cosas.

La ex senadora y actual militante de Amplitud, Lily Pérez, criticó los posicionamientos ante el feminismo tanto del presidente Piñera, como de la ministra Plá y la senadora Van Rysselberghe.

Al respecto señaló que "Hay un cúmulo de historias donde la derecha se ha restado o ha estado en contra".

Durante una entrevista con La Tercera Lily Pérez reconoció que “Es muy difícil ser feminista en la derecha, te encuentras con un mundo patriarcal en las cúpulas, donde mandan los mismos que hace 20 años, hay poca renovación de líderes y los jóvenes no sacan la voz”.

La ex parlamentaria recordó su paso por Renovación Nacional, señalando que “Cuando era concejala, en el año 95, me querían pasar al Tribunal Supremo de RN por haber suscrito un documento de la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing a favor de que Chile legislara sobre el divorcio. Recuerdo que peleaba por las mujeres golpeadas y me enfrenté a muchos que decían que eso no tenía importancia, que eran problemas de familia, no de Estado”.

Y agregó: “hay un cúmulo de historias donde la derecha se ha restado o ha estado en contra: proyecto de filiación, ley de divorcio, píldora anticonceptiva de emergencia”.

Respecto a los dichos de la timonel de la UDI, Jaqueline Van Rysselbergue, quien llamó a “no entregar a la izquierda las banderas del feminismo”, Lily Pérez respondió que "Ella, claramente, no entiende qué es el feminismo. Siempre votó en contra todas las iniciativas de la mujer. Es un error plantear el feminismo en términos de una trinchera política, eso es politizarlo y lo hacen la presidenta de la UDI y gente de la ultraizquierda".

Sobre la ministra Plá, Pérez la encuentra más bien una “promujer”, aunque que “se queda corta en materia de derechos reproductivos". Añadiendo que "Hay municipios que no entregan la píldora anticonceptiva de emergencia y ¿dónde está el Ministerio de Salud fiscalizando?”.

La militante de Amplitud y referente de la derecha progresista también dijo que “el gobierno está atrapado, no tiene cómo avanzar en una agenda feminista” y que ebería avanzar en temas como la educación no sexista, “no la veo en la agenda del gobierno”.

En esa línea, sobre el Presidente Piñera, dijo que no es feminista y que "Nunca lo ha sido (...) Es un hombre que le cuesta empatizar con la causa feminista, por eso el gobierno cometió el error de no mirar esta agenda, diciendo aquí marcha la izquierda. Mi hija fue a marchar y es de derecha. Fue un error del gobierno llamar a no marchar".

Finalmente dijo “Hay feministas que se inclinan por el marxismo y hay otras feministas, como yo, que nos inclinamos por el capitalismo. A mí me hubiese gustado ver a la ministra Plá en la marcha”.