Canciller y Prosur: "Necesitamos una articulación regional"

08:51 El ministro Roberto Ampuero defendió la creación de la agrupación regional. Además le respondió al ex canciller Ignacio Walker y le pidió "no utilizar la política exterior para tener beneficios en la política interna".

El ministro de RR.EE., Roberto Ampuero, se refirió en conversación con radio Cooperativa a la cumbre de Prosur que se realizará en el país y, a llos cuestionamientos que ha recibido la agrupación.

"Queremos y necesitamos una articulación regional, llevamos tres años sin la integración de la región" dijo Ampuero, quien además se refirió al grupo Unasur y planteó que "lo central es que la mirada de Chile es una mirada de futuro. Esto ya no funciona (Unasur), Latinoamérica no puede seguir esperando".

El ministro de RR.EE. sostuvo que "Lo importante es que no tenemos una cita de países que hayan manifestado que no van a asistir. En las reuniones han participado todos los invitados, para Chile es importante no excluir a nadie, es importante la presencia de todos, independiente del color político".

Ampuero también respondió a los dichos del ex canciller, Ignacio Walker (DC), quien dijo que Prosur no es una idea madura y que la cumbre "no puede ser una chacota".

"Él debiera saber que la política exterior es sólida y no le hace un favor a Chile diciendo eso, llamo a no utilizar la política exterior para tener beneficios en la política interna. Le hace un flaco favor al país" dijo el canciller.

"Quiero llamar a mirar con altura de miras la política exterior. Lo que vamos a hacer es trabajar de manera constructiva" añadió.