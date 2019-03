Gobierno le respondió a Aleuy: “No nos vengan a hacer responsables de sus carencias y fracasos”

15:16 La ministra Cecilia Pérez, salió al paso de los dichos del ex subsecretario de Interior, quien calificó al presidente Piñera como “jefe de campaña de Bachelet”

El gobierno le respondió al ex subsecretario del Interior de Michelle Bachelet Mahmud Aleuy, quien ayer, en entrevista con el El Mercurio, se refirió a las críticas del Ejecutivo a la gestión de la ex Mandataria y, calificó al presidente Piñera como el “jefe de campaña” de la ex gobernante.

En sus declaraciones, Aleuy, además planteó que con las reiteradas menciones a Bachelet, el gobierno impide la aparición de nuevos liderazgos en la oposición.

La portavoz de La Moneda, Cecilia Pérez, dijo que “es la izquierda la que fracasó estrepitosamente en las elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales, es particularmente la Nueva Mayoría, es la propia izquierda a través de sus dirigentes, los que han señalado que no tiene proyecto político, es la propia izquierda la que no logra presentar propuestas que sintonicen con los chilenos y chilenas, por lo tanto, no nos vengan a hacer responsables a nosotros y menos a nuestro presidente Sebastián Piñera de las carencias que ellos tienen y también de sus fracasos”.

“Son ellos los que tienen que entender que cuando Chile cambió, entre otras cosas les dijo a ellos, ustedes son oposición y son oposición porque no lograron entendernos, porque se quedaron en la pequeña política en el debate partidista, en la ideología desmesurada” dijo la ministra Secretaria General de Gobierno.

Pérez además indicó que desde la actual oposición, “no lograron entender que el sentido común dice que Chile cuando avanza, avanza con todos y, lo hace con dialogo y unidad, buscando acuerdos”.

“Así que el ex subsecretario no venga a responsabilizarnos a nosotros de los fracasos de los cuales el fue parte” dijo.