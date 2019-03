Desbordes advierte a Ossandón: “Si quiere ser candidato presidencial, la estrategia de atacar al gobierno no sirve”

“El senador Ossandón está al filo de pasar a un área donde se equivoca en la estrategia. En el área de (que) para aparecer en los medios, lo hacemos a costa de criticar a nuestro propio gobierno y con críticas que a mi juicio son injustas”. Así entró esta mañana el diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, a la polémica suscitada por las constantes críticas del senador RN, Manuel José Ossandón, a la gestión de Sebastián Presidenciales que La Moneda salió a enfrentar señalando que “no es el minuto para candidaturas presidenciales”.

“Ossandón es un tipo muy inteligente, muy capaz, que tiene un tremendo capital político. Marca muy bien, en general, pero hoy día hay una suerte de nerviosismo, para no decir otra cosa, del tema presidencial (…) en todo el sector”, dijo en Radio Universo. “Nadie va a ser candidato presidencial porque salte como loco gritando ‘yo soy candidato presidencial’. Nadie va a ser candidato presidencial porque haya tres o cuatro que le digan ‘tú eres candidato presidencial’”.

“Él (Ossandón) tiene que tener cuidado. Si quiere ser candidato presidencial de ChileVamos, la estrategia de atacar al gobierno no sirve porque la gente va a premiar la lealtad”. Luego agregó que “primero, no es momento de candidaturas. Lo segundo, los que se proyectan como presidenciables lo logran gracias al trabajo que hacen. A algunos les molesta que se esté proyectando Joaquín Lavín. Pero ¿está ganando terreno porque alguien dice que es presidenciable? O porque él salta de canal en canal gritando ‘soy candidato presidencial. Al revés, dice: yo no soy candidato’”.

Desbordes siguió con las comparaciones con Lavín: “¿Por qué está ganando notoriedad Joaquín Lavín? Bueno, está haciendo bien la pega. Tienen una vitrina enorme que es un matinal, que es envidiable. Y el senador Ossandón también es panelista de otro matinal. (…) Por supuesto que cualquier político quisiera estar en los matinales, que es el momento en que la gente que no le gusta hablar ni leer de política, que se salta la primera parte del noticiero, mira televisión”.

“Pero más allá de eso, Lavín se está destacando por las iniciativas que está haciendo en Las Condes. Algunos dirán mire que esto es cosismo, da lo mismo, la gente evalúa bien la pega que está haciendo Lavín”, agregó. “Yo voy a trabajar para que sea un RN, en fin de semana me carteaba con Joaquín en eso… pero si es Joaquín, estupendo”.

Consultado de Lavín tendría el apoyo de RN, respondió: “Si nos gana la primaria, por supuesto”.

“El senador Ossandón tiene un capital político tan grande y una credibilidad tan grande, que impulsando temas sociales que son su esencia, estoy seguro que va a tener un posicionamiento muy fuerte. ¿Dónde está, a mi juicio, el camino para Manuel José Ossandón y para los demás candidatos que quieren ser candidatos en RN? Una agenda social potente, destacando estos temas y recorrer Chile contando esto”, continuó.

Condiciones

Ossandón fue más allá en el tema presidencial y envió un claro mensaje a los posibles candidatos: “además yo les exijo como partido otra cosa, lo vimos anoche en la comisión política, estamos todos de acuerdo: que hayan hecho una contribución importante al éxito de este gobierno. Ningún candidato presidencial de RN lo va a ser si no contribuyó a que a este gobierno le vaya bien”.

Advirtió en clara alusión a Ossandón: “Si a este gobierno le va mal, olvídense de hablar de presidenciables, entonces lo primero es contribuir que a este gobierno le vaya bien, en serio y que se note. Lo segundo, es contribuir al éxito de las elecciones municipales. En ese caso pueden levantar las manitos todos los que quieran y decirme que es candidato presidencial. Si no tienen esos dos requisitos, la verdad es que yo no voy a estar de acuerdo en que se transforme en presidenciable nadie porque este es un trabajo en equipo. ChileVamos es una coalición distinta a las antiguas coaliciones de derecha, el objetivo colectivo está por sobre el individual, sea de los paridos o de los liderazgos”.