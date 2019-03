Sebastián Dávalos tras constantes ataques de Miguel Bosé a Bachelet: "Al dictador aquí le cantó y bailó bonito en Viña"

El hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, le contestó al cantante español Miguel Bosé, tras los constantes ataques que ha recibido la Alta Comisionada de ONU para los derechos humanos por parte del español.

Dávalos llegó hasta el tribunal de Rancagua en el marco del caso Caval y luego de esto se refirió a los constantes emplazamientos a su madre. "Miguel Bosé debe tener algún tipo de... no sé si será trastorno o problema, (una) necesidad de volver a la palestra pública, no lo sé. Me parecen desafortunadas las declaraciones" expresó.

Además, añadió que "pero como alguien más dijo, 'al tirano, al dictador aquí le cantó y bailó bonito en el Festival de Viña', y parece que ninguno se acuerda".