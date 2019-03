Maite Orsini y polémica por invitación de "vestido corto": "Había muchas otras formas de llamarlo"

Sigue la polémica tras el comentario de Maite Orsini por la invitación del gobierno para el almuerzo junto a Jair Bolsonaro la cual indicaba que las mujeresdeberían asistir con “vestido corto”.

En seguida recibió miles de críticas cuestionándola, y le recordaron su pasado como chica Calle 7 y sus episodios en la farándula.

En una conversación con Biut, la diputada Orsini abordó estas reacciones de Twitter y expresó: “sobre las reacciones en Twitter estoy un poco acostumbrada a recibir ese tipo de ataques. Me parecen injustos, pero por otro lado me dan fuerza para seguir luchando. Sigo con las mismas ganas y harta fuerza”.

A pesar de las aclaraciones que le hicieron sobre el atuendo, profundizó “sigo sosteniendo que es impresentable que en un almuerzo, donde vamos a recibir a un presidente que es abiertamente machista y misógino, se solicite a las ministras y diputadas ir con vestido corto”.

“Usar ese término, para esa situación, es una agresión. ¿cómo a nadie que revisó la invitación no le saltó lo que a mí me afectó, que es que evidentemente ahí había una agresión? El machismo no se trata de pegarle o discriminar abiertamente a una mujer, sino que tiene varias capas. Y una de esas capas son acciones como ésta. Pensar que las niñas no pueden jugar fútbol, que hay que regalarles tacitas o ir de vestido corto, por ejemplo. Esas capas de machismo son más profundas” añadió.

Finalmente, Orsini aseguró que “había muchas otras formas de llamarlo: tenida semiformal, cóctel. Pero establecer que las diputadas de la República tienen que vestirse con un vestido corto, es similar a lo que decía la ministra de Bolsonaro respecto a los vestidos rosados. ¡Cómo no tener un poquito más de sensibilidad!".