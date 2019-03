Presidente de la Cámara también se baja de almuerzo en honor a Bolsonaro

El flamante nuevo presidente de la Cámara de Diputados, el DC Iván Flores, comunicó su decisión de no asistir al almuerzo en honor al Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se realizará el sábado en el Palacio de La Moneda.

Si bien Flores aclaró que no han recibido -todavía- una invitación desde el Gobierno, declaró que “si me invitan, no voy a ir, porque tengo convicciones democráticas firmes y ha habido algunos discursos que no me parecen que están en la línea de lo que a nosotros nos representa. No asisto por convicción propia”, sostuvo.

Así, Flores se suma a la mesa del Senado, liderada por Jaime Quintana, quien también rechazó la invitación del Gobierno.

Cabe recordar que la visita del Presidente brasileño se produce por la realización de la cumbre del Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina (Prosur), que organiza nuestro país.