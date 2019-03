Insulza y no asistencia a almuerzo con Bolsonaro: “¿Ud. se sentaría al lado de un señor que dice que Pinochet mató pocos chilenos?”

El senador PS, José Miguel Insulza, se refirió esta mañana a sus razones para no ir al almuerzo con el Presidente brasileño, Jair Bolsonaro. “Voy a ir por ejemplo hoy día al almuerzo que se ofrece al presidente de Colombia, es un hombre de derecha, ha dicho cosas bastante duras (…) pero naturalmente él no es quien ha dicho como el otro que el error de Pinochet es que no mató a mucha gente, que mató poca gente. ¿Por qué voy a ir a una fiesta con un tipo que dijo que en Chile habían matado a poca gente? Que el error de la dictadura de Pinochet es que habían matado a poca gente, ¿Por qué voy a ir donde este señor que denosta abiertamente contra las mujeres, en contra de otras razas? No veo por qué razón tenemos que estar obligados a ir a almorzar con él”.

“Si hay una reunión con él se verá… pero ¿a una fiesta? Es tan absurdo pedir eso. Es un festejo para un Presidente que viene a Chile. Que venga a Chile el presidente de Brasil por cierto, que haya que ir a la parte festiva, no”, dijo en entrevista con Radio Universo.“¿Ud. se sentaría al lado de un señor que dice que Pinochet mató pocos chilenos? Es una buena pregunta ¿no? Entiendo las necesidades del protocolo, fui canciller, pero este es un caso extremo”.

“Es legítimamente el presidente de Brasil, pero eso no significa que exista la obligación de ir a un almuerzo con él”, dijo señalando que si fuera una reunión entre todas las delegaciones y con el parlamento brasileño ahí si iría.

Improvisación

Sobre el encuentro de Prosur, señaló que el Presidente Sebastián Piñera “quiere tener un protagonismo, el problema es que este es un momento en que hay muchos gobiernos de extrema derecha en el continente. Si el Presidente Piñera quiere hacerse parte de eso, que se haga parte de eso, es asunto de él. No es lo que nos dijo siempre a nosotros, que quería tener una política conjunta cuando estábamos en los juicios que se iniciaron se iniciaron en su gobierno y el de la Presidenta Bachelet”.

“No es una apuesta sólida. Es bueno que se junten los presidentes, pero unirse bajo al enseña de la división e América Latina y convertir en personaje central a quien precisamente ha predicado esa división de manera bastante ruda, no estoy muy seguro que sea lo más conveniente hoy para la policía exterior. No voy a ser diplomático: creo que no le conviene a la política exterior de Chile hoy”, concluyó.

Sobre la reunión de COP 25, apuntó que “es un ejemplo de la improvisación. Si ud. va a hacer en Chile una reunión con 25 mil personas, que le va a costar US $ 63 millones, naturalmente eso supone que lo piensa, lo conversan mucho. Pero ¿qué es lo que pasó? (…) Chile paró la mano (al ofrecerse como sede), como paró el dedo todo el mundo dijo qué bueno y después comienzan a pensar en todo lo que cuesta y los grandes problemas de organización que tiene, que es apenas un mes después de la Apec”.

“A mí me parece bastante improvisado y bastante irresponsable. Yo creo que el compromiso ya está ahí y tendrán que ver cómo lo hacen. Si se deshacen ahora de la COP25 (…) yo creo que no van a tener una logística suficiente, van a tener que buscar formas de alojar a toda esa gente”, agregó.

“Creo que es una muestra de la enorme improvisación con que estamos trabajando en materia de política exterior”.