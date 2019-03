Matthei por control preventivo: "¿Me va a decir que Carabineros es clasista?

20:53 "¿Usted me va a decir que todos los carabineros vienen en Las Condes? ¿Usted me va a decir que los cabos, el sargento, nació en Vitacura?" preguntó la edil, en un intento de rebatir las críticas ante posibles conductas discriminatorias de las policías al usar las nuevas atribuciones que entregaría la ley.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió al proyecto del gobierno de control preventivo de identidad que incluirá a menores de edad, defendiendo la idea y asegurando que la medida “tranquiliza” a los vecinos.

En entrevista con Radio Agricultura, la alcaldesa señaló que “cómo no va a ser tranquilizador para los vecinos el hecho de que pueda haber gente extraña que se pueda revisar quiénes son y qué andan trayendo”.

Por lo mismo, Matthei asegura que no entiende el “escándalo” que ha generado la propuesta, especialmente en la oposición.

Además, no comparte que el control preventivo de identidad podría ser discriminatorio, por los sectores donde se suele aplicar. “¿Usted me va a decir que Carabineros es clasista? ¿Usted me va a decir que todos los carabineros vienen en Las Condes? ¿Usted me va a decir que los cabos, el sargento, nació en Vitacura?", dijo Matthei.

Por último, la alcaldesa de Providencia manifestó que quienes se oponen a la iniciativa “son los mismos que siguen negando la violación de derechos humanos en Venezuela. Esto es pura ideología no más”.