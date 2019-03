Sebastián Dávalos ve "factible" una tercera candidatura de Bachelet ante la falta de liderazgos

Sebastián Dávalos aseguró este domingo que ve "factible" una tercera candidatura presidencial de Michelle Bachelet, su madre, hoy quien se desempeña como integrante de Naciones Unidas.

En una extensa entrevista en el programa "Estado Nacional" de TVN, consultado por esto, Dávalos apuntó que "ante la falta de liderazgos que hay en la oposición, factible es (la candidatura)", pero él espera que "no sea".

"No me gustaría", dijo, pero "ante la ausencia de liderazgos se recurre a liderazgos anteriores (...) Pasó en la elección anterior de (Sebastián) Piñera, cuando se recurrió al ex Presidente (Eduardo) Frei".

En dicho escenario, "no es descartable que la presenten al menos (la candidatura), que no quiere decir que ella vaya a tomar una decisión al respecto".

De todas maneras, Dávalos aseguró que no conoce el parecer de la ex Mandataria sobre el tema: "Es algo que no sé, no converso con ella".

En la entrevista, también apuntó que las críticas insistentes del actual Gobierno a Bachelet "son para distraer la atención" de sus propias falencias.

Asimismo, el hijo de la hoy Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas aseguró que no ve al Frente Amplio como la opción política para continuar con "el legado de Bachelet" sobre la consolidación de derechos sociales argumentando que no les ve capacidad de "generar acuerdos".

Dávalos agregó que Gabriel Boric "es un animal político, se le nota" pero "aún le falta para pensar en algo tan grande como la Presidencia", mientras que veía con más capacidad de negociación a Giorgio Jackson desde Revolución Democrática.