Fiscalía asegura que ex senador Orpis estaba “al servicio” de Corpesca

Este lunes se dio inicio al juicio oral en contra del ex senador de la UDI, Jaime Orpis, y la ex diputada, Marta Isasi, acusados de cohecho en el marco del Caso Corpesca.

En la ocasión, se dio cuenta de los detalles de la acusación del Ministerio Público en contra de los ex parlamentarios, que tiene que ver con boletas ideológicamente falsas, servicios nunca prestados y sus votaciones en el Congreso, las que habrían favorecido a la empresa pesquera.

Según informa Radio Cooperativa, la jueza María Inés González leyó el documento de los persecutores en el que se manifiesta que “todas las sanciones antes descritas permiten afirmar que el senador Orpis se encontraba, entre comillas, a disposición de los ejecutivos de Corpesca para la representación de sus intereses como consecuencia de los beneficios económicos que estaba recibiendo de esa empresa”.

El abogado de Orpis, Sergio Rodríguez, desmiente tal acusación, asegurando que el ex senador “nunca ha negado que solicitó donaciones de carácter político a diversas empresas, no solamente a Corpesca, y de esas donaciones, por lo menos ocho empresas se materializaron y en ningún caso de esas peticiones de financiamiento político comprometió el interés o su actuación como parlamentario en algún sentido”.

Según el defensor, presentará videos de sesiones en el Congreso que validan su argumento. Los alegatos de apertura de ambas partes, defensa y Ministerio Público, comenzarían el miércoles.

Por su parte, la ex diputada Marta Isasi dijo a la prensa tras la audiencia que “si yo he llegado hasta acá, a pesar de que la Fiscalía me ofreció juicio abreviado es, porque desde 2013, en que un ex asesor denunció e hizo mal uso de muchas asignaciones parlamentarias y falsificaciones de mi firma, para demostrar mi inocencia y estoy sometida al tribunal”.

Cabe recordar que la Fiscalía pide 21 años de cárcel para Orpis, por cohecho, delitos tributarios y fraude al Fisco, y 7 años para Isasi, por cohecho y delitos tributarios.

Por último, la fiscal a cargo, Ximena Chong, explicó en cuanto a los montos defraudados que “son aproximadamente 240 millones obtenidos por la vía del delito de cohecho en el caso de Jaime Orpis, 80 millones en el caso de Marta Isasi y, en relación con los delitos de fraude al fisco, las cifras superan los 250 millones de pesos”, dijo según informa Radio Cooperativa.