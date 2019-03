Elizalde pidió a Sebastián Piñera que "no le falte el respeto" a Bachelet

La cuarta reunión entre el Presidente Sebastián Piñera con un timonel de la oposición se llevó a cabo la tarde de este miércoles, en La Moneda. Se trató del presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.

Tras la reunión, Elizalde sostuvo que se trataron diversos temas, como “el sistema de AFP, que creemos que no es un sistema de seguridad social, está basado en la lógica de mercado y no en otorgar prestaciones de calidad para los adultos mayores, particularmente pensiones dignas".

En la misma línea, puntualizó que “al no tener acuerdo en esta materia, creemos que sería positivo separar ambas iniciativas. Avanzar en aquello en que tenemos acuerdo, aumento y fortalecimiento del Pilar Solidario, que son las pensiones más bajas en nuestro país, y por cierto darse todo el tiempo necesario en donde tenemos diferencias", dijo.

Otro tema que Elizalde le planteó al Presidente fue su “tono” contra la ex Presidenta Michelle Bachelet. En ese sentido, el timonel del PS le solicitó que "no le falte el respeto” a la Alta Comisionada ONU, planteando que la forma de emplazarla públicamente no es el que corresponde al trato que merece una ex Jefa de Estado, según informa Radio Cooperativa.