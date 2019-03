Presidente del Tribunal Constitucional: “Nosotros no somos una tercera cámara”

Luego del almuerzo que los ministros del Tribunal Constitucional tuvieron hoy con el Presidente Sebastián Piñera, el presidente del organismo, Iván Aróstica, se refirió a las críticas que han recibido desde ciertos sectores políticos, descartando que sean una “tercera cámara”.

Según Aróstica, la crítica proviene desde los emplazamientos que se le hacen a la Corte Suprema norteamericana “de un famoso fallo de 1904. Entonces, ni siquiera somos originales en eso”.

Además, explicó que el TC cumple el rol de revisar un proyecto de ley, “no lo transforma en tercera, ni cuarta cámara, sigue siendo el TC, y a veces podemos apoyar la mayoría, y a veces no apoyar la mayoría”, dijo el timonel del organismo.

En la misma línea, Aróstica agregó que esta crítica “se instala porque es fácil. Es un cliché muy atractivo. En una sola expresión quiere usted refundir una complejidad muy amplia, muy profunda. Nosotros no somos una tercera cámara porque no dependemos del Congreso, no vemos el mérito político. De hecho, lo que quieren algunos es que veamos el mérito político, que esta ley es muy buena. Si nosotros hiciéramos caso a eso, que la ley es muy buena, porque tiene tales beneficios, ya seríamos tercera cámara. Yo lo único que veo como TC es si se ajusta o no a la Constitución”, expresó.

Por último, el presidente del TC manifestó que “nosotros estamos conscientes de que a veces hay leyes muy atractivas, pero nuestro rol lamentablemente es ver si se ajusta o no a la Constitución. Seguramente nos equivocamos, en eso ya hay opiniones de toda la ciudadanía (…) acá no vamos a entrar en política”, concluyó.