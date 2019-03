Gobierno por decisión de Hernán Larraín de no declarar en juicio contra Orpis: “Es complejo para alguien que está en un cargo público”

Luego de diversas críticas por su decisión de testificar a favor del senador Jaime Orpis, en el marco del juicio por el Caso Corpesca, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, informó este jueves que desistió de realiza dicha declaración.

La decisión fue comentada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien le entregó su apoyo al jefe de cartera. En este sentido, aseguró a Radio Duna, que "al ministro Larraín lo citó la defensa del senador Orpis y él estaba obligado a concurrir. Lo que me ha informado, y me parece que ha sido muy positivo la conclusión que se ha llegado, y es que él se ha comunicado con la defensa de Orpis y lo han liberado de esa obligación. Por lo tanto, él no va a estar incorporado en la lista de testigos", dijo.

Con ello, agregó que “es complejo para alguien que está en un cargo público, es el caso del ministro de Justicia, tener que prestar un testimonio", concluyó.