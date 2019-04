Pablo Longueira fue sobreseído en el marco del caso SQM

Pablo Longueira, fue sobreseído por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de la investigación del caso SQM. Los argumentos del tribunal fueron que el Servicio de Impuestos Internos no presentó denuncia o querella nominativa en contra del ex parlamentario, por lo que no se podía ejercer contra él una acción judicial.

En este sentido, la fiscal Claudia Perivancich, precisó que insistirán para que la Corte de Apelaciones deje sin efecto la resolución. “Entendemos que estamos habilitados para proceder en contra de personas, que en virtud de la investigación acabada y completa, arrojaron nuevos antecedentes, la información que entrega el SII es de hechos, que pueden ser constitutivos de delitos”, dijo.

Por su parte, el abogado del ex ministro, Alejandro Espinoza, reiteró que “no ha recibido ningún peso irregular en este caso de SQM”.