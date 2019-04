Cathy Barriga se defiende por gasto en pintura de auto municipal

Luego de que se diera a conocer que la Municipalidad de Maipú gastó $1.480.000 en pintar una camioneta de color dorado, la alcaldesa Cathy Barriga (UDI) salió al paso de las críticas por este gasto.

Fue por intermedio de un video en su cuenta de Instagram que Barriga explicó que el auto es utilizado para emergencia en terreno. “Escuché tanta estupidez que dijeron hoy de lo que pasó con este auto y está es la función hoy, en función de la comunidad”, dijo.

En la misma línea agregó que el auto “es de esta gestión, de la alcaldía, no es mío, es municipal. No tiene butacas de cuero, sino de tela. La verdad no sé cuál es el énfasis o la idea, las personas lo deducen más fácil que uno mismo”.

“Esto está completamente ajustado a derecho, así como este municipio y todos los municipios tienen colores municipales, siento que hay una falta a la verdad terrible. Está todo por transparencia de hecho, acá no hay nada que no se ajuste a derecho”, agregó Cathy Barriga.

Por último, la alcaldesa de Maipú cree que al alcalde anterior no lo hubiesen cuestionado por el color plateado que eligió, enfatizando que “la verdad es que me agota y cada vez es peor la cantidad de cosas que se inventan”.