Beatriz Sánchez y nueva candidatura presidencial: "Me estoy tomando los tiempos para pensar lo que voy a seguir haciendo"

La ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se refirió a su futuro político y al diálogo que el Gobierno abrió con partidos de oposición, en busca de acuerdos legislativos.

En medio del lanzamiento de la agenda feminista del Frente Amplio, Sánchez manifestó con respecto a una supuesta candidatura por la alcaldía de Viña del Mar, que “yo me estoy tomando los tiempos para pensar lo que voy a seguir haciendo, yo hoy día soy una líder del Frente Amplio y me interesa mucho cómo se está trabajando internamente dentro del Frente Amplio y también lo que estamos haciendo hacia el país. Cuando tome una decisión lo voy a comunicar”, dijo según informa Radio Cooperativa.

En cuanto a las reuniones que el Presidente Piñera sostuvo con líderes de partidos de oposición, incluidos los del Frente Amplio, Beatriz Sánchez cree que no hubo un verdadero sentido de diálogo.

“Ojo con ciertos conceptos que se instalan sobre la mesa, respecto de negociaciones. El dialogo se genera en una conversación real, no en una imposición de partes o en un 'estas son las reglas del juego, si no las tomas, no estás dialogando'. Esas no son las condiciones de diálogo. Se dialoga entre dos y no hay tanta disposición cuando hay más monólogos que diálogos”, sostuvo.

Sobre la reunión específica con el Frente Amplio, de la que el conglomerado salió “decepcionado”, la ex candidata presidencial manifestó que “me parece valioso que el Frente Amplio se preparara para la instancia con la principal autoridad de la República, como lo es el Presidente. Fue con una pauta, la presentó sobre la mesa, porque lo que nos preocupa es trabajar con el país”.

Por último, Sánchez se refirió a la encuesta Criteria Research, que la ubicó en primer lugar de menciones espontáneas al consultarse por el próximo Presidente de Chile. Sin embargo, Beatriz Sánchez no le da mayor importancia, asegurando que “nunca jamás yo le voy a creer a una encuesta en mi vida”.