Dan a conocer costo del traslado de la ayuda humanitaria de Chile a Venezuela

19:41 La colaboración en artículos ascendio a una cifra de $102.402.419, mientras que el viaje realizado por el avión de la FACh significó un costo de US$ 58.671,96, equivalentes a $ 39.166.466.

El pasado 22 de febrero un avión de la FACh emprendió rumbo a Cúcuta, Colombia, para hacer entrega de ayuda humanitaria a Venezuela, actividad que fue liderada por el propio Presidente Sebastián Piñera. Esta consistió en la entrega de 36.621 artículos, equivalentes a $102.402.419.

Pero ese no fue el único costo que significó para el Estado chileno. Esto, porque según detalla La Tercera, el viaje realizado por el avión de la FACh significó un costo de US$ 58.671,96, equivalentes a $ 39.166.466. Es decir, la colaboración, más los gastos del vuelo, totalizaron más de $ 140 millones.

Al realizar un desglose de los gastos, se puede apreciar que por concepto de viáticos fueron gastados US$ 4.907,56 dólares, mientras que US$ 6.649,20 fue lo que costó el handling (correspondiente al servicio de asistencia que los aviones tienen tierra). Finalmente, el combustible y lubricantes implicaron un costo de US$ 47.115,20.

Cabe recordar que parte de la ayuda que fue recibida en el centro de acopio de Cúcuta, por el líder opositor Juan Guaidó, no pudo ingresar a Venezuela.