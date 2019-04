Cecilia Pérez calificó de "obstruccionista" al diputado Núñez

La ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, defendió al Presidente Sebastián Piñera de las críticas del diputado del PC Daniel Núñez, quien comparó al Primer Mandatario con el dictador Augusto Pinochet, por "favorecer a los más ricos".

"Tienen un vocero que hoy además de obstruccionista, como es el diputado Daniel Núñez, tiene delirio, sufre de delirio, argumentos que escapan a cualquier conciencia de realidad para poder aportar. Eso es lo que Chile no quiere, por eso perdieron las elecciones, por eso les va mal, por eso siguen estando muy mal evaluados", aseguró la ministra.

En declaraciones a La Tercera, Núñez manifestó que la "obsesión casi patológica de Piñera por favorecer a los más ricos me recuerda al dictador, cuando Pinochet nos decía en los 80 que había que cuidarlos, porque ellos son los que producían la riqueza del país".

Las declaraciones las hizo justo en la semana en que se discutirá la idea de legislar sobre la reforma tributaria en la comisión de Hacienda de la Cámara, la cual presidirá el comunista.

Sobre la votación de la idea de legislar, la secretaria de Estado recordó que el Presidente Piñera se reunió con todos "aquellos partidos que tienen representación parlamentaria y que nosotros creemos que han posibilitado muchos de ellos, a través del diálogo, avanzar en otros proyectos que logramos aprobar el año pasado".

Indicó que en la cita con los partidos oficialistas concordaron sacar adelante la modernización tributaria, recordando además que "hemos dialogado, hemos abierto las puertas de los distintos ministerios, particularmente el Ministerio de Hacienda, la Secretaría General de la Presidencia.

Sin embargo, el Partido Comunista (PC) no ha estado en estas conversaciones, lo que, a su juicio, "no solamente obstruye permanentemente, no solamente no quieren dialogar, no quieren venir a la casa de La Moneda, la casa de todos los chilenos, a concordar puentes de unión para buscar soluciones concretas para los habitantes de nuestro país".

La vocera hizo una llamado la "oposición que se ha declarado como constructiva, más allá de todas las ideologías que pueden tener, las causas que pueden abrazar, saben que todos unidos, Gobierno, nuestra coalición y esta oposición que construye puentes de unidad, podemos concordar, buscar lo mejor para nuestro país"

"No es ni más ni menos que empecemos a trabajar, podamos conversar, traigan sus propuestas, veamos en qué concordamos, esa es la idea de legislar, que es parte de la obligación mínima que un parlamentario de nuestro país tiene, poder conversar para poder avanzar en los proyectos, conocer finalmente las ideas matrices, las ideas fundantes y algunos se oponen y para oponerse inventan cualquier excusa, llegando incluso a los delirios", señaló.