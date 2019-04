Gobierno por proyecto de reforma tributaria: "Rechazar la idea de legislar es incomprensible"

“Rechazar la idea de legislar es incomprensible, no tienen ninguna justificación y simplemente es darle un portazo al crecimiento, a las pymes, a las regiones y a los adultos mayores", sostuvo a Ahora Noticias, Gonzalo Blumel, ministro secretario general de la Presidencia, refiriéndose al proyecto de reforma tributaria que se está discutiendo con la oposición y debe ser votada este miércoles en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En este sentido, advirtió que el problema "no está en el proyecto, sino que en la oposición". Y asimismo, comentó que, "definitivamente no interesa el pirqueneo y creo que no corresponde hacer un llamado a un partido político en particular, lo que yo hago es un llamado a la oposición a que entienda que tenemos un buen proyecto... La gente no va a entender que se rechace la idea de legislar, porque sería puro obstruccionismo", concluyó.