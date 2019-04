Gobierno lanza bus para donación de sangre que costó más de $420 millones

La mañana de este jueves fue presentado en la Plaza de la Constitución, en Santiago, el primer bus de donación de sangre del país, un vehículo financiado con recursos del Gobierno Regional y que recorrerá las 52 comunas de la Región Metropolitana buscando donantes voluntarios.

El Ministro de Salud, Emilio Santelices, y la Intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, encabezaron la actividad, a la que también asistieron el Director del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Fernando Betanzo, y la Directora del Centro de Sangre Metropolitano, Loreto Vergara.

Este bus fue financiado a través de fondos entregados por el Gobierno Regional (FAR Salud 2017) y su costo fue de $428.400.000. Es un vehículo de alta tecnología, totalmente equipado y que posee todas las condiciones de comodidad para las personas que se interesen en ser donantes.

El bus tiene 12,7 metros de largo, 2,55 metros de ancho y 3,48 metros de alto, y presenta espacios de trabajo definidos (áreas de espera e inscripción del donante, entrevista de selección del donante, extracción de sangre, post donación/colación). Además, cuenta con cuatro camillas eléctricas y reclinables para la extracción de sangre que son complementadas por un sistema de climatización que entrega un ambiente adecuado para la donación.

También posee una cámara para la mantención inicial de la sangre extraída y la presencia de pantallas de TV que permiten relajar a los donantes mientras se realiza el proceso de donación.

En 2018 se registró un 34,2% de donación voluntaria total en el país (la que se efectúa para cualquier persona y se distingue de la de reposición, cuando se hacen llamados directos y habitualmente donan amigos y familiares), que corresponde a la suma de un 17,1% de donantes altruistas nuevos y a un 17,1% de donantes altruistas repetidos o fidelizados.

“Como Minsal hacemos un llamado a toda la comunidad para que done sangre, pues estamos bajos. Tenemos que subir del actual 34% de donación altruista al menos a un 50% en los próximos años. Cada donación representa salvar tres vidas. Nos acompaña la Intendenta Karla Rubilar, quien está haciendo un extraordinario aporte a la RM con este bus, el primero de su especie del país y que eleva los estándares de este acto de generosidad, que muchas veces se hacía de forma precaria. Este bus permite efectuar cuatro donaciones simultáneas, y también doce por hora, dando las máximas seguridades”, señaló el Ministro de Salud.

El Secretario de Estado manifestó su deseo en que la "iniciativa que surge desde Santiago sea recogida en Valparaíso, Concepción y Puerto Montt, donde están los otros bancos de sangre centralizados del país. La Intendencia Metropolitana y el Minsal por medio del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, donde está el banco de sangre santiaguino, harán una labor en conjunto para generar un calendario de atención del bus y difundir esa información”.

Por su parte, Rubilar manifestó alegría, pues “genera una nueva forma de abordar algo tan fundamental, donde están en juego casos de vida o muerte. Lamentablemente, como país estamos muy bajos respecto de lo que se necesita con un 34% de, y en la Región Metropolitano esa tasa es aún menor, con un 30%. Ojalá que con este vehículo aumentemos esa cifra. Es un móvil con espacios separados y dignos de recepción, de entrevista confidencial, de donación con sillones muy confortables y de recuperación. Donar sangre es dar vida, por eso nos comprometemos a colaborar para difundir este hermoso proyecto, ya que no hay que olvidar que un paciente de alto riesgo puede llegar a necesitar cien donantes. Desde Santiago llamamos a las regiones con bancos de donantes para que ojalá también tengan un bus como este. Será generado un calendario que vamos a difundir, porque ya no hay excusas para no donar”.

Entre los años 2016 y 2018 hubo un crecimiento de un 11% de las donaciones, procedimientos que se desarrollan bajo la supervisión del Minsal en 51 lugares fijos, dependientes de los 29 Servicios de Salud.

El Centro Metropolitano de Sangre abastece con componentes sanguíneos para transfusiones a 24 hospitales de la Región Metropolitana, pertenece al Servicio de Salud Sur Oriente y abarca la producción de componentes sanguíneos del 80% de la Región Metropolitana. En la actualidad, tiene una producción de 7.500 donantes mensuales.