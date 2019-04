Camila Vallejo y fin de “Game of Thrones”: “El Rey de la Noche es como José Antonio Kast”

15:15 La parlamentaria en una larga entrevista acerca de su fanatismo sobre la serie comparó al ex candidato presidencial con el líder de los "caminantes blancos", quienes serían la ultraderecha, y a la DC con los Lannister ya que "no sabes si van a estar de tu lado o no".