Guerra declarada entre la DC y el PC: acusaciones y recriminaciones mutuas se tomaron la jornada

Camila Vallejo, Daniel Jadue y Guillermo Teillier salieron al paso de las declaraciones de Fuad Chahín, timonel de la DC, quien defendió el apoyo democratacristiano a la reforma tributaria del gobierno de Piñera.

Chahín se refirió al hecho en su participación en el programa de política Mesa Central, donde indicó que “La DC es un partido confiable, lo que lo mueve no es derrotar al otro”, y sobre las críticas recibidas desde la oposición ante el hecho el parlamentario señaló “¿hay algo más retrógrado que el Partido Comunista?”, a lo que agregó que “fuimos socios en la Nueva Mayoría, pero somos totalmente distintos a ellos”.

Y agregó que “Podemos estar de acuerdo en defender derechos sociales, pero desde nuestras diferencias debemos respetar nuestras posiciones políticas. Yo no voy a permitir que quien de las pautas de cómo actue la Democracia Cristiana sea el Partido Comunista, nosotros vamos a actuar de acuerdo a nuestras convicciones”.

Una de las primeras respuestas fue la de la diputada Camila Vallejo quien escribió “¿Hay un partido más retrógrado que el Partido Comunista?” No sé, Fuad, ¿qué tal 40 años de dar tu palabra y luego apuñalar al pueblo por la espalda?”, mensaje al que adjuntó una foto de Chahín con Piñera.

Por su lado el presidente del PC Guillermo Teillier, escribió “Fuad Chahin pregunta: hay algo más retrógrado que el PC? Yo preguntaría, si fuera por descalificar: hay un partido más desleal que la DC?"

En tanto, Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, tuvo un encontron más extendido con Chahín, a quien primero le increpó “me pedía videos de apoyo para su campaña. Hoy nos descalifica como si fuéramos enemigos. Que pena por los miles de militantes DC que honran sus compromisos y que son respetuosos, que no se sienten representados por sus palabras #notablehipocresia”.

Esa declaración pareció haber sido más compleja para Chahín, quien respondió “Y tú me pedías que te fuera apoyar en campaña de alcalde. La diferencia es que yo sí fui a apoyarte en 2 ocasiones mientras que tú me dijiste que no tenías permiso del Comité Central del PC para grabar la frase. Todo tu discurso en com. Palestina sólo vale cuando se trata de ti!”

Finalmente Jadue argumentó que “Obvio, yo nunca he insultado a la DC y trabajo con ellos perfectamente en la base. En cambio tú has hecho de las descalificaciones al PC tu deporte favorito”.